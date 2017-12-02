В Москве нашли тело мужчины с пищевой пленкой на лице

Тело молодого человека с обмотанной пищевой пленкой головой нашли в парке на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции агентству подтвердили факт обнаружения тела, уточнив, что труп был найден в районе 5-го Войковского проезда около 18:00 мск.

Телеканал РенТВ, в свою очередь, выяснил, что найденный мужчина пропал три дня назад. Он учился на помощника машиниста метро.

27 ноября пенсионерка в Вологодской области пыталась задушить соседскую девочку, назвавшую ее Бабой-Ягой. По версии следствия, трехлетняя девочка, встретив на улице 68-летнюю женщину, заявила, что та похожа на сказочного персонажа. В ответ пожилая женщина схватила ребенка за шею и, придушив, пригрозила расправой. Девочка осталась жива, но сильно пострадала.