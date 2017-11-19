Московских гаишников обвинили в попытке задушить пешехода

Видео: torkssaks1 / YouTube

На YouTube появилось видео, на котором, как утверждается в его названии, запечатлена попытка сотрудников ДПС задушить прохожего. Уточняется, что инцидент произошел в Северо-Восточном административном округе Москвы.

После длительной перепалки (мужчина указал полицейским, что они нарушают ПДД) один из инспекторов обвинил прохожего в переходе дороги в неположенном месте и потребовал, чтобы тот предоставил документы для проверки. Однако пешеход, продолжая удаляться от машин ДПС, отказывается и не реагирует на попытки стражей порядка остановить его. Тогда полицейский перегораживает ему дорогу и, судя по кадрам, валит его на землю. Происходящее скрыто от объектива камеры, но слышно, как пешеход хрипит и зовет на помощь.

«Он [пострадавший] находится в Боткинской больнице с повреждением горла, так как его душили инспекторы ДПС», — говорится в подписи к ролику.

В полиции произошедшее пока не комментировали.