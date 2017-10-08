Старший оперуполномоченный полиции в Уфе ударил гаишника в пах

В Уфе старший оперуполномоченный полиции ударил в пах сотрудника Госавтоинспекции Башкирии. Об этом сообщает издание Ufa1.ru со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.

Конфликт произошел утром в субботу на улице 50 лет Октября. Инспектор остановил автомобиль KIA Rio с нетрезвой девушкой за рулем и составил в отношении нее административный протокол. В это время рядом остановился внедорожник, и водитель, сотрудник отдела собственной безопасности МВД, начал оскорблять инспектора, после чего нанес ему удар в область паха.

Как сообщается на сайте МВД по Башкортостану, по сведениям, размещенным в СМИ, глава ведомства Роман Деев назначил служебную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будет приниматься решение в соответствии с действующим законодательством.

В воскресенье, 8 октября, в Махачкале произошла потасовка, в которой участвовали полицейские и сотрудники Центра по противодействию экстремизму, подведомственного МВД. В ходе конфликта силовики устроили стрельбу.