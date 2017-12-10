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В США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем

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Позиции американских военных в Восточной Азии и в Европе достаточно слабы, и США могут проиграть будущие войны с Китаем или с Россией. Об этом говорится в докладе одного из ведущих аналитических центров Соединенных Штатов RAND.

Как считают авторы доклада, опасность национальной безопасности США сегодня исходит только от России и КНР, причем на оперативном и стратегическом уровне.

Одной из причин такого положения дел называется недостаточное финансирование американских войск. «Сейчас уже не так ясно, смогут ли наши военные выполнить задачи, поставленные перед ними», — говорится в документе.

Эксперты задаются вопросом, смогут ли американские военно-воздушные силы отреагировать на возможное вторжение российской армии в Прибалтику, учитывая наличие у России хороших систем ПВО. «Мы приходим к выводу, что на данный момент НАТО не способна защитить прибалтийские государства в случае решительного и внезапного российского нападения», — пишут авторы доклада.

В целом, признается преимущество американских войск над российскими и китайскими. Однако признается, что «силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться».

В начале декабря глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвинил Россию и Китай в создании оружия против спутников и таким образом изменить баланс сил на планете. Одновременно обозреватель CNN Закари Коэн предрек США поражение от России и Китая вследствие строительства ими боевых роботов и развития сферы искусственного интеллекта.

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