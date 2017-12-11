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Одна из хабаровских живодерок вышла замуж в тюрьме

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Хабаровчанка Алена Савченко, отбывающая тюремное заключение за издевательства над животными, вышла замуж. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам и зоозащечникам. У меня все круто», — написала девушка.

В комментариях к посту приложен документ, которых свидетельствует о том, что избранником Савченко стал некий Артем Нечаев, уроженец Екатеринбурга. Также девушка изменила свою фамилию в аккаунте, теперь ее страница носит название «Аннета Нечаева».

В период с июня по август 2016 года Савченко и ее подруга в недостроенном доме убили по меньшей мере 15 животных и птиц — собак, кошек, голубей. Кроме того, одна из обвиняемых в интернете познакомилась с 20-летним молодым человеком и привела его в заброшенное здание. Там их ожидала вторая обвиняемая, с битой и пневматическим пистолетом. Девушки напали на юношу, пытаясь отобрать деньги. Потерпевший, однако, смог сбежать от них. Также установлено, что одна из фигуранток разместила в социальной сети «изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих».

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