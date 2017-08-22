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Хабаровские живодерки попросили не лишать их свободы

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Фигурантки дела о расправах над животными в Хабаровском крае попросили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщил адвокат Яков Пушкарев, представляющий интересы потерпевшей стороны, во вторник, 22 августа, передает ТАСС.

Юрист добавил, что в последнем слове обе подсудимые признали вину. Сам он, по его словам, настаивал на реальном сроке заключения. «Я полностью согласен со сроком наказания, предложенным государственным обвинителем, полагаю, что оно отвечает характеру и степени общественной опасности совершенных ими преступлений», — заявил он. «Я очень сильно сомневаюсь в возможности исправления подсудимых, однако возможно длительное содержание в местах лишения свободы выработает в их сознании простую цепочку: убийство животного влечет уголовное наказание», — считает Пушкарев.

Ранее стало известно, что для одной из девушек обвинение требует для одной из подсудимых наказания в виде 7,5 лет колонии, для второй — 6 лет и 20 дней. Обе подсудимые признали свою вину и раскаялись в совершенном.

Дело рассматривается в закрытом режиме, так как фигурантки на момент совершения преступлений (лето 2016 года) были несовершеннолетними.

Девушек обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162), оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148) и возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282).

Следствие полагает, что хабаровчанки убили по меньшей мере 15 животных и птиц — собак, кошек, голубей. Кроме того, они напали на молодого человека, с которым одна из них познакомилась в интернете. Также одна из фигуранток разместила в социальной сети «изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих». Кроме того, одна из девушек вместе с 18-летним парнем сняли и смонтировали ролик с участием некоего мужчины. Они опубликовали эту запись в соцсети, показав ее также коллегам героя ролика с целью «унижения его человеческого достоинства».

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