Гул Земли испугал ученых

Французские, немецкие и британские геофизики в течение почти 20 лет не могут объяснить природу гула Земли — акустических аномалий, проявляющихся в колебаниях океанского дна. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

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Как пишет Daily Mail, ученые зафиксировали колебания частотой 2,9-4,5 миллигерца в двух точках Индийского океана на глубине 4540 и 4260 метров. Возмущения наблюдались даже при минимальной сейсмической активности и были в десять тысяч раз ниже порога чувствительности человеческого уха.

Впервые гул Земли был зарегистрирован в 1998 году. Природа явления геофизикам до сих пор не понятна, однако у них есть несколько гипотез, объясняющих феномен. Среди них — акустический резонанс между атмосферой и земной корой либо взаимодействие земной коры с океанскими волнами.