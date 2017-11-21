Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы

Ученые из США связали участившиеся крупные землетрясения с замедлением вращения Земли. Исследование представлено на ежегодной встрече Американского геологического общества, сообщает The Guardian.

В частности, в 2018 году продолжительность суток сократится в среднем на миллисекунду, однако это достаточно для того, чтобы спровоцировать сейсмическую активность, особенно в сильно населенных тропических регионах. По прогнозам экспертов, в 2018 году стоит ожидать до 20 крупных землетрясений.

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К подобным выводам авторы пришли, обнаружив связь между уменьшением частоты вращения планеты (с 1900 года) и масштабными колебаниями земной коры магнитудой 7 и выше.

Специалисты заметили, что во время замедления вращения планеты число крупных землетрясений в среднем увеличивалось в два раза, примерно с 15 до 30 сейсмических событий. Всего геофизики обнаружили пять периодов с сильными подземными толчками, каждый из этих периодов длился около пяти лет.