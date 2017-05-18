Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии

Международный коллектив геофизиков спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия в Новой Зеландии произойдет катастрофическое землетрясение. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К подобным выводам специалисты пришли, обнаружив, что температура и давление в Альпийском разломе значительно выше, чем ожидалось ранее. В среднем, с каждым километром в глубь разлома температура повышается на 125 градусов Цельсия.

Такие экстремальные показатели свидетельствуют, что в районе разлома осуществляется транспорт материи из недр планеты, что может спровоцировать землетрясение магнитудой выше 8,0.

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Самое сильное землетрясение, связанное с Альпийским разломом, произошло в 1717 году, когда горные породы сместились на участке длиной около 400 километров.

Альпийский разлом проходит по всей длине Южного острова Новой Зеландии. Геологическое образование представляет собой участок, где происходит погружение Тихоокеанской тектонической плиты под Австралийскую.