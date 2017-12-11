Антимонопольщики придрались к запятой в тендере Минобороны на колокольчики

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушение в тендере Минобороны на закупку музыкальных инструментов, сообщается на сайте ФАС.

Жалобу на действия ведомства подало ООО «Элитстрой-Престиж». Было установлено, что инструкция по заполнению заявки на тендер содержит противоречивые требования.

В частности, в документации указано, что вес одного из инструментов должен превышать 2,60 килограмма. Однако, как пояснили в антимонопольной службе, для разделения целых и долей в документе следует использовать точку — в противном случае участник должен указать в заявке одно из этих значений — то есть в данном случае два килограмма или 60 килограммов.

«Двусмысленное толкование одних и тех же символов и показателей не позволяет участникам закупки определить потребности заказчика, затрудняет формирование заявок и как следствие сокращает количество потенциальных участников аукциона», — сказал замглавы ФАС России Рачик Петросян.

Объектами закупки помимо духовых, струнных и ударных музыкальных инструментов выступили наборы по уходу за ними, в частности струны для контрабаса, машинки для обрезания тростей для саксофона и палочки для колокольчиков.

Аукцион состоялся в понедельник, 11 декабря. Максимальная цена контракта на закупку составляла 59 миллионов рублей.