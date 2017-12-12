В США придумали способ оградить Европу от российского газа

США рассчитывают на помощь Дании в «торможении» российского энергопроекта «Северный поток-2». Об этом заявил помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, передает Washington Examiner.

«Поскольку «Северный поток-2» должен пройти через воды Дании, это потенциально может быть существенным политическим и правовым камнем преткновения, который может действительно замедлить процесс по прокладке трубопровода», — заявил он.

По словам Митчелла, российский проект не отвечает «интересам энергетической безопасности Европы». По его мнению, это в большей степени политический, а не экономический проект.

30 ноября стало известно, что в Дании принят специальный закон, который требует от правительства дать специальное разрешение на строительство газопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей пропускной способностью до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод должен пройти по дну Балтийского моря до Германии.

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