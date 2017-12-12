В Москве подсчитали пивные для футбольных болельщиков

Более 800 пивных баров Москвы готовы принять болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил замруководителя столичного департамента торговли и услуг Александр Иванов, его словам приводит «Интерфакс».

К услугам футбольных фанатов 54 английских, 11 бельгийских, 49 ирландских, 22 немецких, 236 обычных пивных ресторана, а также 122 спортбара и 56 стейкхаузов. Общее количество заведений, в которых будут транслироваться матчи чемпионата мира, превышает 800.

«Москва готова обеспечить пивом всех болельщиков. Языковых проблем в ресторанах я не ожидаю: есть картинки в меню, у туристов есть разговорники», — отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он предположил, что футбольные фанаты не посещают музеи и торговые центры и предпочитают пивные рестораны.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году состоится в России в период с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить в 11 городах, в них примут участие команды из 32 стран.

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