Университетский ресторан развязал войну тостов в соцсети

Кафе британского университета Шеффилд Холлэм развязало в Twitter войну тостов. На это во вторник, 12 декабря, обратило внимание издание Daily Mail.

Заведение предложило студентам выбирать из трех вариантов нарезки тостов: по диагонали, вдоль и поперек.

Треугольники выиграли с огромным преимуществом, а вариант «вдоль» вызвал настоящую ярость у некоторых комментаторов. Например пользователь PAShanky попросил всех тех, кто предпочел этот вариант, больше никогда в жизни не есть тосты.

Впрочем, кто-то и вовсе не понял, зачем вообще резать тосты. Одна из комментаторов заметила, что все варианты плохи, а тост надо есть целиком.

Что читатели ВКонтакте думают по решению проблемы:

Кафе предлагает студентам тосты с маслом в конце студенческих вечеринок — под утро, чтобы им было легче протрезветь. Каждый платит за кусок жареного хлеба сколько захочет, а деньги затем переводятся в детскую больницу.

Тосты считаются традиционным английским блюдом, поэтому кулинарные эксперименты с ними британцы часто принимают за надругательства. Когда в июле жительница Лондона поделилась фотографией тоста с шоколадной пастой и сыром, ее предпочтениям ужаснулись сотни пользователей Twitter.

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