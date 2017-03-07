Немецкий наркоторговец выдал себя тостами с Гитлером

В Германии наркоторговец попал на скамью подсудимых из-за публичного проявления интереса к Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

37-летний Свен Поль (Sven Pohl) похвастался в Facebook фотографией тостов с портретами лидера Третьего рейха. Кроме того, он выложил в социальную сеть картинку с Гитлером на футбольном поле и надписью «Лучший бомбардир».

В Германии запрещена публикация пропагандистских материалов, связанных с идеологией национал-социализма, поэтому посты Поля заинтересовали правоохранительные органы. Полиция обыскала его квартиру и нашла свидетельства того, что он торгует наркотиками.

Поль сознался в преступной деятельности после того, как показания против него дала его девушка. Его ждет тюремное заключение за наркоторговлю в особо крупном размере и пропаганду нацизма.

В феврале сообщалось, что правоохранительные органы австрийского города Браунау-ам-Инна разыскивают замеченного на улицах двойника Гитлера, который фотографировал дом, где родился правитель нацистской Германии, а также интересовался журналами о Второй мировой войне в книжном магазине.

