Красный телефон Гитлера продали за 243 тысячи долларов

Личный телефон Адольфа Гитлера ушел с молотка на аукционе в США за 243 тысячи долларов. Торги провел аукционный дом Alexander Historical Auctions (Чесапик-сити, штат Мэриленд) в воскресенье, 19 февраля. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель дома Андреас Корнфилд.

Имя покупателя аппарата, по которому Гитлер отдавал приказы, не раскрывается.

Оценочная стоимость лота составляла 200-300 тысяч долларов. В аукционном доме выражали надежду, что аппарат выкупит один из музеев, чтобы люди, глядя на него, задумывались, какими могут быть последствия фашизма.

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Телефон находился в бункере Адольфа Гитлера в Берлине и использовался для связи последние два года Второй мировой войны. Он изготовлен из черного бакелита, корпус был покрашен красной краской, декорирован свастикой и именем Гитлера. В мае 1945 года, после капитуляции нацистской Германии и самоубийства Гитлера, советские военные подарили устройство британскому офицеру связи Ральфу Рейнеру. Когда тот умер в 1977 году, телефон унаследовал его сын Рейнульф.

