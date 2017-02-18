Красный телефон Гитлера уйдет с молотка в США

Личный телефон Адольфа Гитлера выставлен на торги. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Associates Press со ссылкой на Билла Панагопулоса (Bill Panagopulos), представителя аукционного дома Alexander Historical Auctions (Чесапик-сити, штат Мэриленд, США).

По его словам, стартовая цена лота — 100 тысяч долларов, ожидается, что он будет продан за 200-300 тысяч долларов, прием ставок начнется в ближайшие выходные.

Панагопулос также рассказал, что воспринимает телефон как «оружие массового уничтожения», поскольку по нему Гитлер отдавал приказы, которые унесли жизни многих людей. Представитель аукционного дома выразил надежду, что аппарат будет выкуплен одним из музеев, чтобы люди, глядя на него, задумывались, какими могут быть последствия фашизма.

Телефон находился в бункере Адольфа Гитлера в Берлине и использовался для связи последние два года Второй мировой войны. Он изготовлен из черного бакелита, корпус был покрашен красной краской, декорирован свастикой и именем Гитлера. В мае 1945 года, после капитуляции нацистской Германии и самоубийства Гитлера, советские военные подарили устройство британскому офицеру связи Ральфу Рейнеру. Когда тот умер в 1977 году, телефон унаследовал его сын Рейнульф.