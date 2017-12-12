Губернатор Ленобласти признался в тайном сборе досье на коллег

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что тайно собирает информацию на коллег. Об этом он поведал на пресс-конференции, посвященной результатам работы за год, передает 47news.

«Чем больше собираю, тем больше удивляюсь. Уже папки большие образовались. Думаю, переложить в сейф, а то информация там уже такая, интересная», — сказал он.

Глава региона пояснил, что, в частности, недавно он поинтересовался, каков настоящий автопарк в государственных учреждениях области, а также узнал, что в правительстве Ленинградской области есть трудовая династия из одиннадцати человек. По данным портала, ему предстоит решить этот вопрос, поскольку одна из задач заявленных реформ — отойти от принципа семейственности. Дрозденко добавил, что у него нет вопросов к президенту Путину, и сообщил, что «наши мигранты лучше западных», сообщает издание.

Также губернатор пообещал разобраться с проблемой предоставления жилья военнослужащим области. Ранее военным пришлось встать с автоматами Калашникова в оцепление офицерского общежития в деревне Агалатово, когда здание попытались отрезать от тепла сотрудники муниципального предприятия. По оценке коммунальщиков, долг управляющей компании за горячую воду и отопление в здании составил 31 миллион рублей, притом, что военные исправно платили по счетам. Одна из семей назвала условия проживания «скотскими».