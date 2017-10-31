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Автоматчики встали на защиту тепла в общежитии под Петербургом

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Три десятка вооруженных бойцов с автоматами Калашникова под руководством коменданта Сертоловского гарнизона оцепили офицерское общежитие в деревне Агалатово в Ленинградской области. Видеозапись опубликована на YouTube.

По данным 47news, бойцы защитили военное общежитие, в котором проживают 137 человек, когда здание попытались отрезать от тепла. Сотрудники муниципального предприятия «Агалатово-Сервис» собирались проникнуть в подвал и обрезать трубу отопления. По оценке коммунальщиков, долг управляющей компании за горячую воду и отопление в здании составил 31 миллион рублей. Трубу с горячей водой заварили в июне, но жители включили отопление самостоятельно.

«Скотские условия, просто скотские. У нас все офицеры, командиры живут, а помыться не имеют возможности. Холод постоянный, плесень появляется. Все болеют. Дежурных нет, уборщиц нет, дворников нет. Всех сократили», — рассказала одна из жительниц общежития. Другая женщина сообщила, что дети постоянно простужены, но съехать некуда — мужья в воинских частях.

Долг перед поставщиками горячей воды и отопления возник из-за отсутствия договора между ООО «Главное управление жилищным фондом» (учреждено Минобороны) и «Агалатово-Сервис». Семьи офицеров исправно платили, но оказалось, что деньги лежат на отдельном счете и не могут быть переведены из-за отсутствия документов, а здание общежития было признано нежилым еще в 2006 году.

Директор «Агалатово-Сервис» Батрашин сообщил изданию, что, пока военные караулят дом, его сотрудники подождут. «Когда устанут, мы все равно зайдем и обрежем трубу», — сказал он.

С 1 ноября все коммунальное хозяйство Минобороны переходит к новой структуре — Федеральному государственному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ). При этом оно не станет правопреемником по финансовым обязательствам. Начальник ЦЖКУ Александр Жданов признался, что ситуация с агалатовским общежитием катастрофическая, но поделиться соображениями насчет будущего здания отказался.

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