Перекрыли воду

В середине сентября жители села Арка (Хабаровский край) столкнулись с неожиданной проблемой: единственный наземный путь в ближайший поселок Охотск блокировали вооруженные люди в камуфляже. Для маленького населенного пункта это стало настоящей трагедией: селян отрезали от всей жизненно важной инфраструктуры районного центра. Ко всему прочему, один из незнакомцев нацелил на местного жителя оружие, тем самым усугубив конфликт... Лишь месяц спустя, когда историей заинтересовались федеральные СМИ, ситуация прояснилась: незнакомцы оказались инспекторами Росрыболовства, которые, не особо церемонясь, решили навести порядок на речке, разделяющей село и краевой центр. В скандальной истории разбиралась «Лента.ру».

Без права на переправу

Арка — небольшое село в Хабаровском крае с населением, не превышающим и 700 человек. Из инфраструктуры там лишь школа, детский сад, участковая больница, администрация да маленький сельский магазин. В банки, супермаркеты и парикмахерские сельчане ездят в ближайший город Охотск. Это 120 километров, и добраться туда можно только с другого берега реки Охота.

Переправа давно налажена: у реки постоянно дежурят лодочники. С другого берега в будни в Охотск ходит рейсовый автобус, а в выходные — такси и частные извозчики. В общем, местные добираются до районного центра без особых проблем. Поэтому, когда в сентябре вооруженные люди неожиданно закрыли доступ к лодочникам, сельчане почувствовали себя отрезанными от мира.

«Их пост появился 15 сентября. Приехали на "Урале", развернули его вдоль дороги, притащили к берегу металлическую будку. Поставили ее у воды и сказали нам: "Ближе чем на 300 метров к реке не приближайтесь". Машины, стоявшие у берега, настоятельно рекомендовали убрать», — рассказала «Ленте.ру» местная жительница Татьяна Решетникова.

Иначе — штраф. Проезд к реке на машине карался тремя тысячами рублей, сел в лодку — две тысячи. Для местных это серьезные суммы, и не каждая семья может выкроить ее из бюджета.

«Конечно, здесь не у всех лодки зарегистрированы… По большому счету начальству наплевать, на чем мы перебираемся — хоть на плоту, хоть на резинке, хоть на веслах. Мы ведь тут живем в глубинке, никому не нужные люди», — рассуждает Решетникова.

Сложнее всех было тем, кто каждый день ездит в Охотск на заработки. А таких немало, ведь в селе работы особо нет. И людям, дважды в день вынужденным переправляться через реку, приходилось регулярно вступать с инспекторами в перепалки.

«Гости» из Магадана

Сельчане встретили «гостей» настороженно. Поинтересовались, что за люди, на основании чего запрещают приближаться к реке. Один из чужаков показал удостоверение сотрудника рыбнадзора, причем магаданского управления. Заявил: мол, «здесь нерестовая река, мы охраняем рыбу, а вам здесь делать нечего».

Последней каплей стал инцидент, случившийся в конце сентября: инспектор наставил в спину лодочника ружье. Происходящее снял на камеру телефона очевидец, и скандальное видео быстро разлетелось по СМИ, прогремев на всю страну.

По словам сельчан, дело обстояло так: воскресным вечером два лодочника переправляли пассажиров на другой берег. С одним были женщины и маленькие дети.

«Первый лодочник причалил к берегу, отпустил людей и спустился за багажом. В этот момент к берегу приблизился второй, с женщинами и детьми на борту. Инспекторы задержали лодку, кружили вокруг нее и требовали проехать на пост. Все стали возмущаться, потому что оба сотрудника были пьяны, а один вооружен», — рассказывает местная жительница.

Инспекторы угрожали лодочнику конфискацией водного транспорта из-за затертых номеров. Но тот вцепился в свою лодку, сказал, что не отдаст, она у него одна, она его кормит. И попытался на свой страх и риск уплыть. Вот тогда человек в форме передернул затвор и нацелил на него карабин.

За перевозчика вступились очевидцы, сельские парни. Один сообщил, что снимает инспектора на видео, которое разместит на YouTube, и пригрозил вызвать полицию. В итоге все решилось мирно: никто не стрелял, люди разошлись. Но кадры инцидента решили передать в прокуратуру для расследования. Процедуру упростило то, что среди очевидцев оказался сотрудник надзорного ведомства.

Ответил за ствол

Посмотрев видео, районный прокурор объявил о начале проверки. В село приезжали из Следственного комитета России (СКР), затем — сотрудники полиции, которым были переданы материалы. Как выяснила «Лента.ру», сейчас ими решается вопрос о привлечении вооруженного инспектора к ответственности. Причем пока не известно, административной или уголовной.

«Был составлен протокол административного правонарушения. Проводится проверка по статье 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов")», — рассказал прокурор Охотского района Иван Рокачев.

К самой установке поста у прокурора вопросов нет. Инспекторы работали на законных основаниях: по приказу своего руководства осуществляли надзор на территории нерестовой реки.

«В Хабаровском крае действует Амурское территориальное управление Росрыболовства. Охватывает Амурский бассейн, есть сотрудники и в Охотске. А в Магадане, откуда прибыли эти сотрудники, дислоцируется Охотское территориальное управление. Это значит, в их зону входит в том числе побережье Охотского моря, где находится наш район», — объяснил Рокачев.

По его словам, инспекторы Росрыболовства уполномочены досматривать суда, особенно на нерестовых реках. И не для того, чтобы устраивать личные обыски, а в целях проверки — нет ли на борту запрещенных орудий улова или незаконно добытой рыбы. И с последним, что скрывать, действительно есть проблема.

Не ловись, рыбка

По мнению прокурора, сельчане испугались не сколько «блокады» (движение из села в город и обратно не прекращалось, несмотря на постоянные конфликты с представителями рыбоохраны), сколько того, что теперь река находится под контролем. Ведь Арка маленькая, отдаленная, люди в основном живут за счет охоты и рыбалки.

В период летне-осенней путины, то есть с конца июля и до конца сентября, рыбачить можно только на лицензионных участках и лишь в дневное время. Ночью, когда рыба спокойно идет на нерест, ее не трогают. Но на практике правила соблюдаются не всегда.

«В Арке вообще нельзя рыбачить, там нет ни одного лицензионного участка. Но местные все равно ловят рыбу. Кроме того, иногда применяют незаконные орудия улова, например, крючки. Ловят одну, а попутно травмируют еще несколько, рыба портится. У нас и так сложности с наполняемостью нерестовых рек. Потому Росрыболовство и взялось за охрану в период путины красной рыбы. Я вполне понимаю решение Охотского территориального управления направить в район Арки часть подразделений», — продолжил Иван Рокачев.

Так или иначе, в октябре путина закончилась, и сотрудники ведомства на днях покинули деревню. Пока идет проверка, они находятся в Охотске. А затем, вероятно, вернутся домой.

Пришли к консенсусу

C закрытием поста Росрыболовства в селе все пошло по-прежнему. Местные спокойно ездят в Охотск, горожане наведываются в село на выходные, навещают родственников.

«После случая, когда инспекторы препятствовали моим односельчанам в переправе на другую сторону, мы провели совещание у главы Охотского района Андрея Федорова. И он дал понять руководителям этих ведомств, что жизнь села без водного пути невозможна. Вот если бы был мост, то, наверное, и вопросов бы ни у кого не возникало. Но моста у нас нет. Потому пусть служители Росрыболовства занимаются своей работой — охраняют нерестилища. А наш проезд — не в их компетенции», — рассказал «Ленте.ру» глава Аркинского сельского поселения Сергей Михайлов.

Совещание, по его словам, произвело нужный эффект: конфликты между инспекторами и жителями прекратились. А затем в село приехали полицейские.

И если рыбоохрана вновь окажется в селе, схема работы уже отлажена: переправу закрывать не будут, но штрафы останутся в силе. Лодочникам же следует привести в порядок документы и не возить на борту запрещенный улов.

