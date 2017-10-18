Силовые структуры
 
Последние новости
Минобороны завершило испытания обновленного «Искандера»
Объявлен победитель Букеровской премии-2017
Митингующие в Киеве разбили палатки у здания Рады
Каррера назвал игру «Спартака» идеальной и сравнил «Севилью» с детским садом
Коллекция домогательств Харви Вайнштейна пополнилась звездой «Игры Престолов»
Названа смертельная опасность переливания крови
В Кремле исключили допуск Навального на выборы-2018
Популярные новости
Плеснувшего воду в кипящее масло школьника «наградили» премией Дарвина
В Кремле исключили допуск Навального на выборы-2018
Генпрокуратура определила нового обладателя миллиардов полковника Захарченко
Коллекция домогательств Харви Вайнштейна пополнилась звездой «Игры Престолов»
Названа смертельная опасность переливания крови
Митингующие в Киеве разбили палатки у здания Рады
Каррера назвал игру «Спартака» идеальной и сравнил «Севилью» с детским садом

Перекрыли воду

Люди с оружием месяц держали в страхе жителей хабаровского села

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В середине сентября жители села Арка (Хабаровский край) столкнулись с неожиданной проблемой: единственный наземный путь в ближайший поселок Охотск блокировали вооруженные люди в камуфляже. Для маленького населенного пункта это стало настоящей трагедией: селян отрезали от всей жизненно важной инфраструктуры районного центра. Ко всему прочему, один из незнакомцев нацелил на местного жителя оружие, тем самым усугубив конфликт... Лишь месяц спустя, когда историей заинтересовались федеральные СМИ, ситуация прояснилась: незнакомцы оказались инспекторами Росрыболовства, которые, не особо церемонясь, решили навести порядок на речке, разделяющей село и краевой центр. В скандальной истории разбиралась «Лента.ру».

Без права на переправу

Арка — небольшое село в Хабаровском крае с населением, не превышающим и 700 человек. Из инфраструктуры там лишь школа, детский сад, участковая больница, администрация да маленький сельский магазин. В банки, супермаркеты и парикмахерские сельчане ездят в ближайший город Охотск. Это 120 километров, и добраться туда можно только с другого берега реки Охота.

Переправа давно налажена: у реки постоянно дежурят лодочники. С другого берега в будни в Охотск ходит рейсовый автобус, а в выходные — такси и частные извозчики. В общем, местные добираются до районного центра без особых проблем. Поэтому, когда в сентябре вооруженные люди неожиданно закрыли доступ к лодочникам, сельчане почувствовали себя отрезанными от мира.

«Их пост появился 15 сентября. Приехали на "Урале", развернули его вдоль дороги, притащили к берегу металлическую будку. Поставили ее у воды и сказали нам: "Ближе чем на 300 метров к реке не приближайтесь". Машины, стоявшие у берега, настоятельно рекомендовали убрать», — рассказала «Ленте.ру» местная жительница Татьяна Решетникова.

Иначе — штраф. Проезд к реке на машине карался тремя тысячами рублей, сел в лодку — две тысячи. Для местных это серьезные суммы, и не каждая семья может выкроить ее из бюджета.

«Конечно, здесь не у всех лодки зарегистрированы… По большому счету начальству наплевать, на чем мы перебираемся — хоть на плоту, хоть на резинке, хоть на веслах. Мы ведь тут живем в глубинке, никому не нужные люди», — рассуждает Решетникова.

Сложнее всех было тем, кто каждый день ездит в Охотск на заработки. А таких немало, ведь в селе работы особо нет. И людям, дважды в день вынужденным переправляться через реку, приходилось регулярно вступать с инспекторами в перепалки.

«Гости» из Магадана

Сельчане встретили «гостей» настороженно. Поинтересовались, что за люди, на основании чего запрещают приближаться к реке. Один из чужаков показал удостоверение сотрудника рыбнадзора, причем магаданского управления. Заявил: мол, «здесь нерестовая река, мы охраняем рыбу, а вам здесь делать нечего».

Последней каплей стал инцидент, случившийся в конце сентября: инспектор наставил в спину лодочника ружье. Происходящее снял на камеру телефона очевидец, и скандальное видео быстро разлетелось по СМИ, прогремев на всю страну.

По словам сельчан, дело обстояло так: воскресным вечером два лодочника переправляли пассажиров на другой берег. С одним были женщины и маленькие дети.

«Первый лодочник причалил к берегу, отпустил людей и спустился за багажом. В этот момент к берегу приблизился второй, с женщинами и детьми на борту. Инспекторы задержали лодку, кружили вокруг нее и требовали проехать на пост. Все стали возмущаться, потому что оба сотрудника были пьяны, а один вооружен», — рассказывает местная жительница.

Инспекторы угрожали лодочнику конфискацией водного транспорта из-за затертых номеров. Но тот вцепился в свою лодку, сказал, что не отдаст, она у него одна, она его кормит. И попытался на свой страх и риск уплыть. Вот тогда человек в форме передернул затвор и нацелил на него карабин.

За перевозчика вступились очевидцы, сельские парни. Один сообщил, что снимает инспектора на видео, которое разместит на YouTube, и пригрозил вызвать полицию. В итоге все решилось мирно: никто не стрелял, люди разошлись. Но кадры инцидента решили передать в прокуратуру для расследования. Процедуру упростило то, что среди очевидцев оказался сотрудник надзорного ведомства.

Ответил за ствол

Посмотрев видео, районный прокурор объявил о начале проверки. В село приезжали из Следственного комитета России (СКР), затем — сотрудники полиции, которым были переданы материалы. Как выяснила «Лента.ру», сейчас ими решается вопрос о привлечении вооруженного инспектора к ответственности. Причем пока не известно, административной или уголовной.

«Был составлен протокол административного правонарушения. Проводится проверка по статье 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов")», — рассказал прокурор Охотского района Иван Рокачев.

К самой установке поста у прокурора вопросов нет. Инспекторы работали на законных основаниях: по приказу своего руководства осуществляли надзор на территории нерестовой реки.

«В Хабаровском крае действует Амурское территориальное управление Росрыболовства. Охватывает Амурский бассейн, есть сотрудники и в Охотске. А в Магадане, откуда прибыли эти сотрудники, дислоцируется Охотское территориальное управление. Это значит, в их зону входит в том числе побережье Охотского моря, где находится наш район», — объяснил Рокачев.

По его словам, инспекторы Росрыболовства уполномочены досматривать суда, особенно на нерестовых реках. И не для того, чтобы устраивать личные обыски, а в целях проверки — нет ли на борту запрещенных орудий улова или незаконно добытой рыбы. И с последним, что скрывать, действительно есть проблема.

Не ловись, рыбка

По мнению прокурора, сельчане испугались не сколько «блокады» (движение из села в город и обратно не прекращалось, несмотря на постоянные конфликты с представителями рыбоохраны), сколько того, что теперь река находится под контролем. Ведь Арка маленькая, отдаленная, люди в основном живут за счет охоты и рыбалки.

В период летне-осенней путины, то есть с конца июля и до конца сентября, рыбачить можно только на лицензионных участках и лишь в дневное время. Ночью, когда рыба спокойно идет на нерест, ее не трогают. Но на практике правила соблюдаются не всегда.

«В Арке вообще нельзя рыбачить, там нет ни одного лицензионного участка. Но местные все равно ловят рыбу. Кроме того, иногда применяют незаконные орудия улова, например, крючки. Ловят одну, а попутно травмируют еще несколько, рыба портится. У нас и так сложности с наполняемостью нерестовых рек. Потому Росрыболовство и взялось за охрану в период путины красной рыбы. Я вполне понимаю решение Охотского территориального управления направить в район Арки часть подразделений», — продолжил Иван Рокачев.

Так или иначе, в октябре путина закончилась, и сотрудники ведомства на днях покинули деревню. Пока идет проверка, они находятся в Охотске. А затем, вероятно, вернутся домой.

Пришли к консенсусу

C закрытием поста Росрыболовства в селе все пошло по-прежнему. Местные спокойно ездят в Охотск, горожане наведываются в село на выходные, навещают родственников.

«После случая, когда инспекторы препятствовали моим односельчанам в переправе на другую сторону, мы провели совещание у главы Охотского района Андрея Федорова. И он дал понять руководителям этих ведомств, что жизнь села без водного пути невозможна. Вот если бы был мост, то, наверное, и вопросов бы ни у кого не возникало. Но моста у нас нет. Потому пусть служители Росрыболовства занимаются своей работой — охраняют нерестилища. А наш проезд — не в их компетенции», — рассказал «Ленте.ру» глава Аркинского сельского поселения Сергей Михайлов.

Совещание, по его словам, произвело нужный эффект: конфликты между инспекторами и жителями прекратились. А затем в село приехали полицейские.

И если рыбоохрана вновь окажется в селе, схема работы уже отлажена: переправу закрывать не будут, но штрафы останутся в силе. Лодочникам же следует привести в порядок документы и не возить на борту запрещенный улов.

Мария Фролова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности блокады хабаровского села вооруженными людьми
В Хабаровском крае пьяные вооруженные люди полмесяца держали поселок в блокаде
Путин поручил врио главы Бурятии разобраться с жалобами местных жителей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
14:3917 октября

СК заподозрил руководителей «ВИМ-Авиа» в преднамеренном банкротстве

14:1017 октября

В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов

09:1817 октября

Претендентов на пост президента России проверят на экстремизм и судимости

Силовые структуры00:0112 октября
Андрей Попов

Бог простит

Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
15:0917 октября

Пропажу 1,5 миллионов долларов из ячейки банка в Москве заметили через год

09:5717 октября

Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья

18:3716 октября

Бывшего начальника УСБ СКР Максименко пугали самой страшной колонией России

Силовые структуры00:0114 октября
Сергей Кулаков

Прозевали

Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
13:3417 октября

Правозащитники предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм

14:1716 октября

Двух мигрантов в Одинцово поймали с двумя килограммами героина

14:2217 октября

Омич сдался полиции из-за призрака убитой им и спрятанной на болоте подруги

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
«У нас *****!»
Почему в Москве едва не закрыли театр за день до открытия
Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области
Коммунальщики затопили нечистотами неплательщиков в Красноярске
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Подмосковье направит на госпрограммы около 460 миллиардов рублей
У медсестры в Подмосковье угнали Mercedes за 1,5 миллиона рублей
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Виновник ДТП в Нью-Йорке оставил пассажирку гореть в машине
Вакансия палача вызвала ажиотаж среди зимбабвийцев
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Хватавшему Яценюка за пах депутату Рады подбили глаз
Киевский хирург отказался оперировать пациентку из-за жалоб на «укропов»
Митингующие в Киеве отобрали у полицейских щиты и пронесли к Раде палатки
Мужчине пришлось отбиваться от четырех женщин в Атырау
Депутата Рады назвали губошлепом и забросали яйцами
Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку
Все материалы
Экономика
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Дворкович рассказал о перспективах банкротства «ВИМ-Авиа»
В Петербурге решили создать аналог «Сколково»
Трамп потерял 600 миллионов долларов за год президентства
Медведев напомнил о существовании аналоговой России
Таможня выявила фейковую таможню
Все материалы
Бизнес
Все материалы
Силовые структуры
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов
Пропажу 1,5 миллионов долларов из ячейки банка в Москве заметили через год
Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья
Правозащитники предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Китайцы создали клон американской робособаки
В системе ПРО США нашли уязвимость
В США показали мобильную лазерную пушку
Раскрыто местонахождение Янтарной комнаты
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Каррера назвал игру «Спартака» идеальной и сравнил «Севилью» с детским садом
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Буффон возненавидел нападающих
«Спартак» забил пять мячей «Севилье» в Лиге чемпионов
Шарапова оправдалась за поражение в первом круге Кубка Кремля
Американка купила день с Роналду
Все материалы
Культура
Сладкий и гадкий
Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Диспетчеров скорой проверили из-за смерти Марьянова
Актера Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт
Риз Уизерспун рассказала о сексуальных домогательствах в возрасте 16 лет
Серебренников заявил о многолетней слежке и прослушке
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Плеснувшего воду в кипящее масло школьника «наградили» премией Дарвина
Появился способ вычислить насильников
Создан инструмент для борьбы с порноместью
Ведущая прогноза погоды устроила пикантное дефиле на ринге
Ургант обсудил с щенком алабая необходимость кастрации Харви Вайнштейна
В сети обсудили «рассказ» Саши Грей о сексуальных домогательствах
Все материалы
Ценности
Крыть нечем
Чем закончилась поездка в Крым на кабриолете Jaguar
Круглые очки вернулись в моду
Девушкам предложили праздновать Хеллоуин в нижнем белье
Российский дизайнер выпустила на подиум мистических монголок
Немцы придумали часы для трудоголиков
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
Подразделение Volvo сделало 600-сильное купе из карбона
Названы рублевые цены на обновленный Land Cruiser Prado
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы