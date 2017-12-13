Названы опасные последствия двукратного сокращения суток

RealLifeLore / YouTube

YouTube-канал RealLifeLore рассказал о последствиях двукратного сокращения продолжительности земных суток. Уменьшение периода полного вращения планеты вокруг своей оси приведет к тому, что центробежная сила вызовет прилив воды от полюсов к экватору, вследствие чего уровень океана в районе него повысится на сто метров.

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Это спровоцирует затопление Индонезии и северной части Южной Америки, а также разделение Африки на две части. Влажность в экваториальном регионе повысится, из-за чего там же резко возрастет интенсивность ураганов.

В RealLifeLore отмечают, что продолжительность суток на Земле из-из гравитационного взаимодействия с Луной постепенно увеличивается. В частности, примерно 4,4 миллиарда лет назад, после формирования планеты, она составляла 4 часа, а около 200 миллионов лет назад, во времена динозавров, — 22 часа.