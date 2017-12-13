Силовые структуры
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Ротшильды рассказали об отказе иностранцев покупать компанию Порошенко
Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег
С Укупником никто не захотел фотографироваться
Израиль задействовал «псевдоарабов» для подавления палестинского бунта
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Назван способ избавиться от ожирения
Раскрыты подробности смерти бывшей участницы «Дома-2»

Петербурженке заплатят за испорченное чекистами в ходе спецоперации жилье

Перейти в «Мою Ленту»

В Санкт-Петербурге суд постановил частично возместить ущерб от спецоперации хозяйке квартиры, которую арендовали террористы. Об этом «Ленте.ру» рассказала Дарья Лебедева, пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«В среду, 13 декабря, Смольнинский районный суд огласил решение по гражданскому иску Ольги Ильиной к Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Министерству финансов РФ. Требования удовлетворены частично: с Российской Федерации в лице Министерства Финансов взыскано 50 тысяч рублей в счет компенсации за частично утраченное имущество. Также истцу возмещены судебные расходы в размере 5 000 рублей», — рассказала Дарья Лебедева.

При этом представитель объединенной пресс-службы уточнила, что сумма исковых требований составляла 325 тысяч 967 рублей.

Ольга Ильина — хозяйка квартиры в доме 92 корпус 3 на Ленинском проспекте города. Она сдавала ее в аренду, и именно в этой квартире 17 августа 2016 года сотрудники ФСБ уничтожили четырех человек. По данным национального антитеррористического комитета (НАК), были ликвидированы руководители северо-кавказского бандподполья Залим Шебзухов, Астемир Шериев и Вячеслав Ныров. О четвертом убитом боевике НАК ничего не сообщил.

По данным НАК, в ночь на 14 августа 2016 года на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии при нападении на сотрудников ДПС был убит один из лидеров местных боевиков Хизир Лихов. Он с 2014 года находился в розыске по подозрению в терроризме и экстремизме. После его ликвидации стало известно, что сообщники Лихова скрываются в Петербурге, в одной из квартир жилой 16-этажки на Ленинском проспекте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
НАК рассказал о криминальном прошлом ликвидированных в Петербурге боевиков
ФСБ оплатит ремонт поврежденных во время спецоперации в Петербурге квартир
Главарь бандподполья уничтожен в Кабардино-Балкарии
Другие материалы рубрики
Силовые структуры23:5812 декабря

Бандитский спецназ

Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
17:43Сегодня

У семьи Захарченко забрали последние деньги

17:32Сегодня

В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры

14:3112 декабря

Предполагаемого шпиона ЦРУ Житнюка арестовали в Москве

Силовые структуры23:5511 декабря

Судьба офицера

Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
17:47Сегодня

Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде

17:21Сегодня

Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины

12:1511 декабря

Мстительные воры в Москве расстреляли охранника после провальной кражи шампуня

Силовые структуры00:0029 ноября

Капкан для Рамзана

Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
16:42Сегодня

Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа

15:07Сегодня

Националист из Читы охотился на торговцев фруктами и расстреливал их из автомата

14:16 8 декабря

Любовники скормили омского фермера свиньям и попали за решетку

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Тюменские родители восстали против уроков про ВИЧ
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Госдума ужесточила наказание для живодеров
Учительница начальных классов умерла на уроке
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина
Израиль задействовал «псевдоарабов» для подавления палестинского бунта
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Разгромленное «Исламское государство» напало на Дамаск
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
Названы острейшие проблемы украинской армии
Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»
В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Автобусы из ДНР оказались российского производства
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Входит и не выходит
Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
Цены подмерзают
В российских магазинах перед праздниками подешевели новогодние продукты
Стерлигов начал продавать розги
В Крыму начали воровать песок
ЦБ и Сбербанк обнаружили сезонное обострение киберпреступности
В России поищут пластиковый рис
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры
Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде
Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины
Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
Назван способ избавиться от ожирения
Раскрыта польза голодания
У египетской мумии обнаружили рак
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее
Победитель «Тур де Франс» объяснил положительную допинг-пробу
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Шнуров объявил песню Бузовой саундтреком года и нашел там путь России
Американцы посмотрели «Крым» и пожалели
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Привезенный в Россию украинский фильм о Донбассе проверят на экстремизм
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Застрявший головой в микроволновке блогер поплатится за собственную глупость
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Обгадившийся в подгузник ребенок массово атаковал пользователей сети
Twitter пригрозили заблокировать в России через сутки
Знаменитости передумали дружить со школьником со странным носом из-за расизма
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Звезды объявлены новыми полосками
Gucci ошибся в названии собственного бренда
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Трансгендер родил ребенка нейтрального пола
Британскую модель обвинили в собственном похищении ради славы
Нетерпеливая клиентка получила чек с «болью в заднице»
Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
Все материалы
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi
Каким получился Mitsubishi Eclipse Cross
Все конкуренты флагмана Cadillac в России
Какие машины на российском рынке не обрадуются появлению СТ6
Тест: советские автомобили непонятного назначения
Угадай, какую работу выполняли эти машины
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Компания Porsche показала старейший 911-й
На машинах MINI появится упрощенный логотип
В Москве нашли и сняли на видео кладбище такси
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы