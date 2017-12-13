Петербурженке заплатят за испорченное чекистами в ходе спецоперации жилье

В Санкт-Петербурге суд постановил частично возместить ущерб от спецоперации хозяйке квартиры, которую арендовали террористы. Об этом «Ленте.ру» рассказала Дарья Лебедева, пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«В среду, 13 декабря, Смольнинский районный суд огласил решение по гражданскому иску Ольги Ильиной к Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Министерству финансов РФ. Требования удовлетворены частично: с Российской Федерации в лице Министерства Финансов взыскано 50 тысяч рублей в счет компенсации за частично утраченное имущество. Также истцу возмещены судебные расходы в размере 5 000 рублей», — рассказала Дарья Лебедева.

При этом представитель объединенной пресс-службы уточнила, что сумма исковых требований составляла 325 тысяч 967 рублей.

Ольга Ильина — хозяйка квартиры в доме 92 корпус 3 на Ленинском проспекте города. Она сдавала ее в аренду, и именно в этой квартире 17 августа 2016 года сотрудники ФСБ уничтожили четырех человек. По данным национального антитеррористического комитета (НАК), были ликвидированы руководители северо-кавказского бандподполья Залим Шебзухов, Астемир Шериев и Вячеслав Ныров. О четвертом убитом боевике НАК ничего не сообщил.

По данным НАК, в ночь на 14 августа 2016 года на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии при нападении на сотрудников ДПС был убит один из лидеров местных боевиков Хизир Лихов. Он с 2014 года находился в розыске по подозрению в терроризме и экстремизме. После его ликвидации стало известно, что сообщники Лихова скрываются в Петербурге, в одной из квартир жилой 16-этажки на Ленинском проспекте.