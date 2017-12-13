В нью-йоркском ресторане нашли «комнату для изнасилований»

В известном нью-йоркском ресторане, владелец которого обвинялся в сексуальных домогательствах, обнаружили «комнату для изнасилований». Об этом сообщает издание Newsweek.

Десять бывших сотрудниц ресторана The Spotted Pig («Пятнистая свинья») обвиняют его совладельца Кена Фридмана (Ken Friedman) в приставаниях. По их словам, он заманивал их в VIP-зону, которую девушки и прозвали «комнатой для изнасилований», трогал их и позволял своим друзьям это делать. Фридман также якобы прислонял головы девушек к своей промежности и просил у сотрудниц эротические фотографии.

При этом владелец ресторана угрожал уволить девушек с плохими рекомендациями, если они расскажут о приставаниях с его стороны. По словам сотрудниц, такое действительно случалось.

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Кроме того, по данным издания, именно в обнаруженной комнате одна из сотрудниц была изнасилована шеф-поваром Марио Баталли (Mario Batali). На него жаловались и другие девушки: одну он якобы схватил за грудь после того, как она пролила вино на себя, другую, предположительно, регулярно «обнимал сзади», а третью потрогал за грудь на корпоративе.

В ответ на обвинения Фридман заявил, что уходит в отпуск, а шеф-повар покинул бизнес на неопределенное время.

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