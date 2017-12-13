В России поищут пластиковый рис

Роспотребнадзор начал проверки в региональных магазинах и на предприятиях после распространения сообщений о рисе из пластика в социальных сетях. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах, в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции», — говорится в заявлении надзорного органа.

Ведомство призвало не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные управления.

Ранее некоторые видеоблогеры приморского города Дальнегорск провели собственные эксперименты, в ходе которых демонстрировалось необычное горение риса, приобретенного в одном из местных магазинов. Покупатели сделали вывод, что рис сделан из пластмассы. Подобного рода опыты можно найти на Youtube и других сайтах и в исполнении блогеров из иных регионов.

Вопрос о продаже в магазинах Дальнегорска риса с «пластиковым» запахом обсуждался на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края. Первый вице-губернатор края Александр Костенко поручил в кратчайшие сроки изъять странный рис из торговых сетей по всему краю.

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