Французский бомж украл 300 тысяч евро у рассеянных инкассаторов

В парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль местный бомж зашел в офис инкассаторской фирмы и вынес оттуда 300 тысяч евро. Об этом сообщает Le Parisien.

Несколько дней назад в одном из хранилищ ценностей, расположенном в аэропорту, сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили открытую дверь, однако посторонних внутри не было.

После проверки записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что охранная система сработала после проникновения в помещение бомжа. Он копался в стоящих поблизости от входа мусорных корзинах и облокотился на входную дверь, которая легко открылась.

Бродяга проник в хранилище и довольно быстро покинул его, удалившись в неизвестном направлении с двумя мешками денег.

Полицейские опросили других бездомных, которые промышляют в районе аэропорта, но, по их словам, подозреваемый в их сообществе больше не появлялся. «Не уверен, что теперь ему нужно копаться в мусорных баках», — пошутил один из следователей.

О наказании в отношении нерадивых сотрудников инкассаторской фирмы ничего не сообщается.

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