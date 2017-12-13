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В океане обнаружили загадочные дымовые кольца

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Ученые Ливерпульского университета обнаружили особый тип океанических вихрей, которые способны переносить морских животных с высокой скоростью на большие расстояния. Об этом сообщает Phys.org.

Диаметр океанических вихрей (рингов) достигает нескольких сотен или тысяч километров. Они подобны круговым движения воздуха в атмосфере и могут переносить холодные или теплые воды.

Новый тип рингов, названных «дымовыми кольцами», представляет собой пару связанных вихрей, вращающихся в противоположных направлениях. Их скорость примерно в 10 раз превышает скорость обычных океанических вихрей. Причины этого явления пока неизвестны.

«Дымовые кольца» обнаружили с помощью анализа спутниковых данных об уровне моря и температуры поверхности воды. Исследователи наблюдали спаренные вихри в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.

Такие кольца могут существовать примерно шесть месяцев, прежде чем распадутся на несколько более мелких рингов. Хотя океанические вихри преимущественное двигаются с востока на запад, спаренные кольца двигаются на восток.

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