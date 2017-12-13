Банк России задумался о покупке небоскреба

Банк России может приобрести небоскреб Eurasia Tower в деловом центре «Москва-сити», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Регулятор рассматривает либо покупку башни «Евразия» у госбанка ВТБ, либо приобретение нового девелоперского проекта в том же районе, сказал собеседник агентства.

По словам гендиректора Colliers International в России Николая Казанского, башня «Евразия» сейчас является единственным готовым и свободным зданием в Москва-сити. «Если, конечно, ВТБ, планировавший ранее использовать его под размещение себя и своих банковских структур, согласится продать его ЦБ», — сказал он.

За счет переезда в собственное здание регулятор намерен избавиться от арендных платежей и собрать московских сотрудников в одном месте.

12 декабря агентство Bloomberg сообщило о том, что Банк России рассматривает возможность разместить часть своего персонала в «Москва-сити».

В июне Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи и Минстрой обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с предложением рассмотреть возможность «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-сити"».

ВТБ является единственным владельцем 72-этажного небоскреба Eurasia Tower высотой 300 метров и площадью 200 тысяч квадратных метров.

Штаб-квартира Банка России находится на Неглинной улице. Кроме того, сотрудники ЦБ в Москве располагаются в зданиях на улице Балчуг, Ленинском проспекте, проспекте Мира, Севастопольском проспекте и Алтуфьевском шоссе.

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