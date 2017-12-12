Экономика
 
Секретный Telegram «Ленты.ру» — все круги новостного ада. Подпишись!→
Последние новости
Помощник Путина назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим»
На праздновании дня рождения в Иране вспыхнула именинница
Раскрыты подробности новой части Battlefield
Пожар на крупнейшей в Австрии газораспределительной станции попал на видео
Дуров обмолвился о своей ориентации
Прославившуюся развратными фото актрису назвали человеком года
Хоккеист Малкин призвал российских чиновников брать пример с США

Банк России задумался о переезде в «Москва-сити»

Перейти в «Мою Ленту»

Банк России рассматривает возможность разместить часть своего персонала в «Москва-сити». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, вопрос еще окончательно не решен.

При этом источники отметили, что ЦБ не собирается оставлять свое здание на Неглинной улице.

В пресс-службе регулятора пока не подтвердили и не опровергли данную информацию, однако отметили, что ищут возможности более эффективного размещения своих сотрудников, аппарат которых в Москве превышает 10 тысяч человек.

В июне 2017 года СМИ сообщили, что Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи и Минстрой обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением рассмотреть возможность «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити"». Позднее в Минэкономразвития подтвердили планы переехать из центра столицы в «Москва-Сити».

Весной 2016 года группа ВТБ получила 86,8 тысячи квадратных метров в башне «Евразия». Тогда же «Транснефть» закрыла сделку по покупке небоскреба «Эволюция» общей площадью 154 тысячи квадратных метров. Летом 2016 года правительство Москвы выкупило 55 тысяч квадратных метров в небоскребе «Око».

Комплекс «Москва-сити» расположен в центре Москвы и состоит из 15 небоскребов. Его строительство началось в 1998 году с башни «2000» и моста «Багратион». На территории делового центра расположена башня «Федерация», которая является одним из самых высоких комплексов в Европе. Строительство делового центра в настоящее время продолжается. В частности, в 2020 году планируется сдать комплекс «Юрий Долгорукий».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России задумались о строительстве Биткоин-Сити
Минэкономразвития подтвердило планы переезда в «Москва-Сити»
СМИ узнали о просьбе четырех министерств переселить их в «Москва-Сити»
Другие материалы рубрики
Экономика00:05Сегодня
Дональд Трамп

Своих не бросаем

План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
17:3611 декабря

Китайцы стали хозяевами электростанции в России

20:5011 декабря

Идеи депутатов взвинтят цены на пиво

13:4311 декабря

Российский логистический сервис начал работу в Европе

Экономика16:1811 декабря

Домашние заготовки

Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
11:24Сегодня

Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров

10:30Сегодня

В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию

10:09Сегодня

Путин отложит повышение налогов до выборов

Экономика00:0110 декабря

Выплюнь бяку

Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
17:3211 декабря

Россия резко увеличила доходы от нефти

06:3111 декабря

СМИ узнали о резком росте цен на автомобили в 2018 году

06:06Сегодня

Нефть подорожала до уровня 2015 года

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Африканские браконьеры доплыли до Сахалина и попали под пули
Москвич хотел посмотреть на огонь и сжег бездомного
Вета Усольцева «Это лекарство — ее единственный шанс»
Раньше Вета мечтала стать певицей, теперь — просто вернуться домой
Таможенницы в Пулково незаконно перехватили партию импортных дамских сумок
В Кемеровской области закрыли школу из-за радиации
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Пожар на крупнейшей в Австрии газораспределительной станции попал на видео
На праздновании дня рождения в Иране вспыхнула именинница
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Обучение суданских солдат российскими наемниками попало на видео
Правозащитники уличили власти Европы в жестоком обращении с мигрантами
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму
Саакашвили освободили
Киев ответил на запуск российских поездов в обход границы
На развалинах Чернобыльской АЭС нашли вертолет
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Идеи депутатов взвинтят цены на пиво
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию
Путин отложит повышение налогов до выборов
Все материалы
Силовые структуры
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Судебные приставы выбивали несуществующие долги в Башкирии
Штатному киллеру «ореховских» Чипиту вынесли приговор за 16 убийств
В Петербурге раскрыли тайну гибели голой студентки из Китая с кляпом во рту
ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве
Все материалы
Наука и техника
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Раскрыты подробности новой части Battlefield
Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео
Неудачный пуск с Восточного списали на нестыковку 20-летней давности
Ученые увидели связь между едой и настроением
Все материалы
Спорт
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Хоккеист Малкин призвал российских чиновников брать пример с США
Россиянам разрешили ехать на Олимпиаду без флага
Россия ответила на наложенные Международным союзом биатлонистов санкции
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Все материалы
Культура
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
Прославившуюся развратными фото актрису назвали человеком года
Сеть заполонили спойлеры к новым «Звездным войнам»
Постер нового фильма Спилберга шокировал фанатов длинной ногой
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт
Девушка сделала десятки операций в попытке стать похожей на порноактрису
Роскомнадзор заблокировал «Открытую Россию»
Идею стилизовать рождественские пальмы под светящиеся пенисы признали неудачной
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
Gucci покажет новую коллекцию на заброшенном кладбище
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Создана косметика для трансгендеров
Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Грузия подсадит туристов на марихуану
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Дикий слон атаковал туристический автобус
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Все материалы
Из жизни
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Смертельное падение руфера с высотки попало на видео
Американец убил самого длинного питона во Флориде
Девушка обнаружила намек на будущего мужа в прошлом
Встречу огромной акулы и рассеянного аквалангиста сняли на видео
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
Австралийцы скрестили классические формульные болиды с квадрокоптерами
Лучшей машиной Японии впервые за три года стал «европеец»
В «Формуле-1» появится новый гонщик из России
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Британец написал камасутру для архитекторов
Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково
Все материалы