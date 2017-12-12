Банк России задумался о переезде в «Москва-сити»

Банк России рассматривает возможность разместить часть своего персонала в «Москва-сити». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, вопрос еще окончательно не решен.

При этом источники отметили, что ЦБ не собирается оставлять свое здание на Неглинной улице.

В пресс-службе регулятора пока не подтвердили и не опровергли данную информацию, однако отметили, что ищут возможности более эффективного размещения своих сотрудников, аппарат которых в Москве превышает 10 тысяч человек.

В июне 2017 года СМИ сообщили, что Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи и Минстрой обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением рассмотреть возможность «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити"». Позднее в Минэкономразвития подтвердили планы переехать из центра столицы в «Москва-Сити».

Весной 2016 года группа ВТБ получила 86,8 тысячи квадратных метров в башне «Евразия». Тогда же «Транснефть» закрыла сделку по покупке небоскреба «Эволюция» общей площадью 154 тысячи квадратных метров. Летом 2016 года правительство Москвы выкупило 55 тысяч квадратных метров в небоскребе «Око».

Комплекс «Москва-сити» расположен в центре Москвы и состоит из 15 небоскребов. Его строительство началось в 1998 году с башни «2000» и моста «Багратион». На территории делового центра расположена башня «Федерация», которая является одним из самых высоких комплексов в Европе. Строительство делового центра в настоящее время продолжается. В частности, в 2020 году планируется сдать комплекс «Юрий Долгорукий».