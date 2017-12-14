Британского хирурга засекли за выжиганием автографов на печени пациентов

Британского хирурга-трансплантолога Саймона Брэмхолла отстранили от работы в госпитале королевы Елизаветы II за то, что он выжигал свои инициалы на донорской печени двух пациентов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Коллеги 53-летнего врача подали на него в суд за то, что он оставлял «автографы» со своими инициалами S и B. Это удалось обнаружить во время одной из операций по трансплантации донорской печени пациенту.

Сотрудники больницы рассказали, что мужчина воспользовался специальным аппаратом, которым обычно прижигают кровеносные сосуды для скорейшего заживления.

В госпитале он проработал 12 лет и считался опытным специалистом в области транспланталогии. Точное число пострадавших пациентов выясняется.

По словам одного из коллег Брэмхолла, «если семья покойного соглашается отдать его орган нуждающемуся пациенту, они явно не ожидают подобного издевательского отношения».

Отмечается, что суд не только отстранил доктора от работы, но и лишил его врачебной практики.

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