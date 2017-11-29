В США 83-летнего психолога обвинили в сексуальном насилии над пациенткой

В американском штате Коннектикут 83-летнего психолога Кларка Аллена обвинили в сексуальном насилии над пациенткой. Об этом сообщает New York Post.

Врач проводил сеансы у себя дома в городе Гластонбери. По словам потерпевшей, именно там психолог и совершил нападение сексуального характера. Подробности произошедшего выясняются. Известно только, что пациентка долгое время наблюдалась у этого психолога.

Во вторник, 28 ноября, суд решил, что на время следствия обвиняемый может быть отпущен под залог в 200 тысяч долларов.

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17 ноября стало известно, что актриса Трейс Лисетт обвинила своего коллегу Джеффри Тэмбора в сексуальных домогательствах. По ее словам, инцидент произошел на съемочной площадке сериала «Очевидное». Актриса заявила, что Тэмбор позволял себе пошлые комментарии в ее адрес, а также однажды зажал ее в угол и совершил нападение сексуального характера.

«Я стояла спиной к стене, Джеффри подошел ко мне близко, наступил голыми ногами на мои ступни, чтобы я не могла двигаться, прижался ко мне и начал совершать поступательные движения своим телом», — сказала Лисетт.

Ранее в ноябре Тэмбора обвинила в сексуальных домогательствах другая актриса шоу «Очевидное», трансгендерная женщина Ван Барнс.