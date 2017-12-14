Появился новый вид банковского мошенничества

На финансовом рынке появились новые мошенники — псевдоюристы, обещающие избавить клиента банков от страховки, уплаченной при оформлении кредита. Об этом в четверг, 14 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты различают три типа «расстрахователей»: первые — обычные юристы, за деньги обещающие вернуть навязанную страховку, если речь идет об индивидуальных договорах страхования с еще не истекшим периодом охлаждения.

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Но более опасны псевдоюристы, которые берутся за возврат страховки в любых случаях. «Их можно подразделить на две категории: относительно безобидных, тех, кто создает видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, но ничего не добивается в итоге, и тех, чья цель — получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях», — пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Банки уже сталкиваются с подобными «расстрахователями». Они имитируют бурную юридическую деятельность и собирают персональные данные доверчивых клиентов, чтобы увести средства со счета или набрать займов на их имя.

В настоящее время никто с псевдоюристами не борется, так как доказать незаконность их действий достаточно сложно, отметил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Центробанк пока не получали жалоб на действия «расстрахователей».

В сентябре ЦБ заявил, что в России могут появиться детективы для борьбы с мошенниками на страховом рынке. Для обучения правоохранительных органов и страховых компаний регулятор разработает специальные рекомендации.

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