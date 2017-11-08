Данные о россиянах-автовладельцах соберут в единой базе

Минфин России предложил создать единую базу страхования автовладельцев для борьбы с мошенниками и определения цены полисов. Об этом в среду, 8 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, новая база будет аналогом бюро кредитных историй. Ее держателем станет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Порядок создания и эксплуатации новой структуры установит Банк России, страховщики будут обязаны передавать ей информацию об автовладельцах. Предоставление справок из базы будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и ЦБ.

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«Передача страховщиками информации в базу не будет нарушением тайны страхования, говорится в поправках, и согласия субъекта персональных данных на их обработку не потребуется», — отмечает издание.

«Перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

В августе Минфин России предложил новые поправки к закону об ОСАГО, по которым страховщикам могут разрешить устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты. Водителям предложены три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год.