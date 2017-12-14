Пьяный воронежец с топором побил окна головой и умер

Следствие выясняет обстоятельства неадекватного поведения и смерти мужчины, который бил витрину в магазине Воронежа, бегал с топором и ножом, кого-то разыскивая, а затем вломился во двор чужого дома, где и умер после того, как его обезвредили. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в среду поздним вечером 31-летний мужчина разбил окна витрины в магазине «Пятерочка» на улице Антонова-Овсеенко.

«Проникнув в торговый зал, стал вести себя неадекватно, бегал по залу, держа нож и топор, кого-то искал, не смог внятно ответить на вопросы работников магазина. Последним удалось успокоить мужчину, и они вызвали сотрудников ГБР (группы быстрого реагирования — прим. «Ленты.ру»). В это время воронежец, взяв огнетушитель, разбил стекло и покинул магазин», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, прибывшие по вызову сотрудники ГБР и муж работницы магазина стали преследовать мужчину.

«Видя неадекватное поведение воронежца, а также во избежание нежелательных и неблагоприятных последствий сотрудник ГБР произвел выстрел из травматического оружия ему в ногу. Мужчина попытался скрыться, стал ломать забор домовладения, расположенного по улице Поэта Прасолова. Проникнув во двор, огнетушителем и головой стал бить окна в указанном жилище», — сообщает следствие.

По его данным, преследовавшие дебошира сотрудники ГБР вместе с мужем работницы магазина пытались успокоить неадекватного мужчину, но в ходе борьбы тот ранил одного из них ножом.

«Обезвредив мужчину, ему надели наручники и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Спустя некоторое время мужчина скончался на территории указанного домовладения», — констатирует следствие, которое сейчас выясняет причину смерти дебошира.

Как отмечает РИА Новости, со слов очевидцев мужчина был закодирован несколько лет от алкоголя, но сорвался накануне и, возможно, у него наступила белая горячка.