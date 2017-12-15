Найден первый двойник Солнечной системы

Американские ученые впервые обнаружили двойника Солнечной системы. Исследование опубликует The Astronomical Journal, сообщает НАСА.

Ученые обнаружили экзопланету Kepler-90i, которая стала восьмой в системе Kepler-90. Авторы исследования отмечают, что в Солнечной системе также восемь планет, ранее системы с восемью экзопланетами не обнаруживались.

«Система Kepler-90 похожа на мини-версию нашей Солнечной системы. Ближе к звезде располагаются малые планеты, тогда как большие — дальше, однако все они находятся недалеко друг от друга», — пояснил соавтор исследования Эндрю Вандербург.

Период вращения Kepler-90i вокруг материнской звезды составил 14,4 земных суток. Kepler-90i примерно на треть объемнее Земли, это каменистая планета, температурные условия на ее поверхности напоминают Меркурий.

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Система Kepler-90 расположена на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли в созвездии Дракона. Ее самая далекая от светила экзопланета находится на таком же расстоянии от материнской звезды, что и Земля от Солнца.

Открытие сделано космическим телескопом Kepler, данные с него обрабатывались при помощи нейронных сетей, над которыми работают в проекте Google Brain.

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