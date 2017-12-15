В правительстве предложили прекратить издеваться над курящими пациентами

Российские больницы следует оснастить местами для курения. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на совещании по правоприменительной практике в Сибири, передает РИА Новости.

«Я за здоровье, но нужно быть реалистами и не издеваться над людьми», — сказал он после посещения новосибирской клиники, пациенты которой выходят покурить в халатах на мороз.

По мнению Абызова, решением этой проблемы должен заниматься Роспотребнадзор. «Ведь есть в поездах дальнего следования места для курения. Может быть, предусмотреть изменения в законодательстве?» — задался вопросом министр.

24 ноября на круглом столе в Мособлдуме администрация аэропорта Шереметьево предложила вернуть зоны для курения, так как пассажиры теперь тайком курят в туалетах и техпомещениях из-за чего «дымом дышат все». С аналогичной инициативой также выступили во Внуково.

Согласно положениям антитабачного законодательства, вступившим в силу в 2013 году, в России разрешается курить на расстоянии не менее 15 метров от дверей вокзалов, школ, больниц, автобусных остановок и других общественных мест.

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