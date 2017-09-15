В Минтрансе задумались об увеличении штрафов за курение в поездах

В Министерстве транспорта (Минтранс) России допускают возможность ужесточения штрафов за курение и распитие алкогольных напитков в поездах дальнего следования. Об этом глава ведомства Максим Соколов заявил Rambler News Service.

Вместе с тем министр призвал не спешить реализовывать инициативу Союза транспортников России — запрет продажи билетов нарушителям порядка, обсудить ее с экспертным сообществом. «Можно, например, ужесточить штрафы, наказывать нарушителей, допустим, через механизм запрета выезда для тех, кто имеет задолженность по штрафам исходя из судебных решений. Но ограничивать свободу передвижения по стране, особенно при ее размерах и труднодоступности регионов, — тут надо тщательно подумать», — сказал министр.

Он добавил, что за распитие спиртных напитков в поездах дальнего следования наказывать должны полицейские. «Сотрудники линейных отделов на транспорте могут удалять пассажира из поезда, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров», — пояснил он.

В начале марта запретить продажу билетов пассажирам, попавшимся на курении в поездах, также предлагала дочерняя структура РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК).

В марте прошлого года стало известно о том, что ФПК отказалась от идеи выделять курильщикам отдельные вагоны в поездах дальнего следования.

Действующее российское законодательство предусматривает штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей за курение в общественных местах, аналогичные штрафы — за распитие спиртного.