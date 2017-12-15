В Подмосковье открылись елочные базары

Первые елочные базары открылись в Подмосковье в пятницу, 15 декабря, массово точки продаж хвойных начнут работать c 20 декабря. Об этом рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«По данным органов местного самоуправления, ожидаемое количество мест, где будет осуществляться реализация хвойных — 420, более 100 из которых будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организуемых на территориях муниципальных образований», — уточнил министр.

На елочных базарах будут представлены сосны и ели из Костромской, Кировской, Тверской, Брянской, Владимирской, Пензенской и Тамбовской областей, Пермского края, а также подмосковные сосны из Серпуховского района и Каширы. Кроме того, жители смогут приобрести хвойные из Дании, Голландии, Эквадора и Канады, уточнили в пресс-службе ведомства.

Средняя цена за погонный метр сосны в этом году составил 250 рублей, ель обойдется в 400 рублей за погонный метр. Зарубежные деревья будут в 3,5 раза дороже. «Елочные базары будут работать в каждом муниципалитете. При этом самое большое количество таких нестационарных торговых объектов — в Щелковском районе, где будет организовано 46 торговых точек», — добавил Посаженников.

12 декабря министр социального развития региона Ирина Фаевская сообщила, что в преддверии Нового года и Рождества в Подмосковье проведут более 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых примут участие около 680 тысяч детей.