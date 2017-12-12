Более 1,5 тысячи новогодних мероприятий запланированы в Подмосковье

Более 1,5 тысячи праздничных мероприятий проведут в Подмосковье в преддверии Нового года и Рождества, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

«В них примут участие около 680 тысяч детей», — сказала Фаевская.

Как пояснила министр, на праздничные мероприятия прежде всего пригласят детей из малообеспеченных семей, достигших высоких результатов в учебе и спорте, а также воспитанников детских домов. «28 декабря в концертном зале "Крокус Сити холл" пройдет губернаторская елка, которую традиционно открывает наш губернатор. На нее будут приглашены шесть тысяч детей», — рассказала она, добавив, что новогодние елки пройдут во всех муниципалитетах.

22 ноября лава министерства потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников проинформировал, что магазины, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг и общественного питания в Московской области украсят к началу январских праздников.

Продажи новогодних елок в Подмосковье стартуют 15 декабря, уточнили в пресс-службе областного правительства. Напомним, что в прошлом году в регионе работало около 500 елочных базаров.