Подмосковные магазины украсят к Новому году

Магазины, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг и общественного питания в Подмосковье украсят к Новому году и Рождеству. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 22 ноября.

«Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до первого декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои объекты», — сказал глава министерства потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, в первую очередь работы по новогоднему оформлению объектов завершили сетевые магазины и крупные торговые центры.

Посаженников добавил, что предприятиям торговли и сферы услуг рекомендовано использовать в качестве праздничного освещения светодинамические гирлянды, световые панно, элементы оформления с новогодней и рождественской символикой.

Продажи новогодних елок в Подмосковье стартуют 15 декабря, уточнили в пресс-службе областного правительства. Напомним, что в прошлом году в регионе работало около 500 елочных базаров.