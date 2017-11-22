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Подмосковные магазины украсят к Новому году

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Магазины, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг и общественного питания в Подмосковье украсят к Новому году и Рождеству. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 22 ноября.

«Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до первого декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои объекты», — сказал глава министерства потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, в первую очередь работы по новогоднему оформлению объектов завершили сетевые магазины и крупные торговые центры.

Посаженников добавил, что предприятиям торговли и сферы услуг рекомендовано использовать в качестве праздничного освещения светодинамические гирлянды, световые панно, элементы оформления с новогодней и рождественской символикой.

Продажи новогодних елок в Подмосковье стартуют 15 декабря, уточнили в пресс-службе областного правительства. Напомним, что в прошлом году в регионе работало около 500 елочных базаров.

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