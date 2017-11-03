Акцию «Кинокаток» запустят в подмосковных парках

Более 30 парков в Московской области примут участие в акции «Кинокаток» в новом зимнем сезоне. Об этом в пятницу, 3 ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

«У нас большая система показа фильмов в парках. Жители Подмосковья без фильмов не останутся. У нас новая акция "Кинокаток", можно будет кататься на коньках и смотреть фильмы. Таких катков больше 30, но пока точно сложно сказать по количеству, это будет зависеть от оборудования», — сказала министр культуры Мособласти Оксана Косарева.

Она уточнила, что акция стартует зимой. Кроме того, министр добавила, что фильмы, которые будут показывать на катках, выберут сами жители путем голосования.

В декабре прошлого года «Афиша Подмосковья» опубликовала ТОП-10 лучших катков Подмосковья, первые три катка расположены в Сергиево-Посадском районе, Коломне и Мытищах.