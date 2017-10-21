В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению

В Подмосковье завершился первый этап проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по модернизации системы теплоснабжения. В рамках проекта в Можайском районе открыли 11 котельных. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заявление пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Данным событием завершился первый этап самого крупного проекта государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемого правительством Московской области и ПАО «Ростелеком». Общий объем инвестиций в проект составляет 0,76 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.

«За этот год мы провели огромную работу в рамках реализации инвестиционного проекта между правительством Московской области и ПАО "Ростелеком" — ввели 21 новые и модернизированные котельные, открыли два ВЗУ и завершаем строительство третьего, провели капитальный ремонт 20 километров сетей теплоснабжения и водоснабжения. В следующем году мы продолжим работу в данном ключе и введем еще 21 котельную», — сказал руководитель администрации Можайского района Илья Поночевный.

«Ранее ситуация с теплоснабжением в Можайском районе была крайне нестабильной, и вызывала нашу обеспокоенность, так как техническая оснащенность прежних котельных, можно сказать была "убитая", зимой были постоянные перебои с теплоснабжением, жители постоянно жаловались», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Он добавил, что в этой связи губернатором Андреем Воробьевым было принято решение о разработке программы модернизации теплоснабжения Можайского района на принципах государственно-частного партнерства с участием инвестиционных средств.