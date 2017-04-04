В России создадут Национальный центр государственно-частного партнерства

Российские деловые объединения создадут общую площадку для аккумулирования опыта и содействия регионам в подготовке и запуске общественно значимых инфраструктурных проектов. Об этом заявил председатель правления ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнев в ходе IV Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Такой площадкой станет Национальный центр ГЧП. Его сформируют на базе «Центра развития ГЧП». «На днях мы получим документы из Минюста о реорганизации в автономную некоммерческую организацию "Национальный Центр ГЧП". Прежде всего, данная площадка создается для содействия регионам и муниципалитетам, и первым ключевым проектом Национального центра ГЧП как раз будет запуск программы поддержки проектных инициатив — при поддержке Агентства стратегических инициатив и Совета Федерации мы создаем системный "центр компетенций", который будет помогать регионам довести инициативу от стадии идеи до стадии проекта и привлечь необходимых партнеров — консультантов, инвесторов и операторов», — сказал Селезнев.

На данный момент уже собрано около пяти сотен проектных инициатив, которые могут быть интересны участникам рынка. Вне зависимости от степени проработки любой регион может самостоятельно подключиться к программе и начать поиск потенциальных инвесторов, разместив инициативу на портале pppi.ru.

Затем эксперты определят наиболее перспективные инфраструктурные проекты. Их доработают и представят потенциальным инвесторам. В первую очередь — партнерам программы, которыми уже выступают Сбербанк и Евразийский банк развития.