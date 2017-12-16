Сибирского полицейского лишили премии за улыбку

Офицера полиции из Красноярского края оштрафовали за неподобающее поведение на совещании с начальством. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 16 декабря.

Указанное совещание состоялось еще 1 декабря, на нем присутствовали представители краевого управления МВД. «Лейтенант повел себя неуважительно по отношению к присутствующему руководству и коллегам, в том числе и улыбался», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Нарушитель получил дисциплинарное взыскание и был лишен премии сроком на месяц.

В апреле этого года в США глава управления полиции города Сперри Джастин Берч (Justin Burch) оштрафовал сам себя на 300 долларов за превышение скорости. Один из местный жителей снял на камеру, как Берч ехал на машине со скоростью около 130 километров в час. После полицейский извинился перед жителями в Facebook, добавив однако, что у него была причина нарушить правила.

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