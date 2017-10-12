Новосибирца оштрафовали за вождение летающей «Оки»

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Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи рублей за управление летающим автомобилем, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в августе 2017 года мужчина трижды поднимал машину в воздух на воздушном шаре с территории базы отдыха «Пикниковый рай». Автомобиль взлетал на высоту 25-30 метров.

В прокуратуре установили, что водитель не имел действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота и судовой документации. В сообщении подчеркивается, что своими действиями мужчина создал «угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата». Также он не предоставил в соответствующие органы плана полетов в зоне, где самолеты шли на посадку в аэропорт Толмачево.

После проверки ведомство возбудило административные дела по части 2 статьи 11.4 КоАП («Нарушение правил использования воздушного пространства»), по части 4 статьи 11.5 КоАП («Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления»), по части 6 статьи 11.5 КоАП («Управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация»).

Также надзорное ведомство направило в суд иск о запрете новосибирцу подниматься в воздух до устранения нарушений.