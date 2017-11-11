Ресторан в Петербурге оштрафовали из-за енота, пятнистого оленя и черного ворона

Ресторан в Санкт-Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил содержания диких животных, сообщает «Интерфакс».

По информации петербургской прокуратуры, ресторан «Русская рыбалка» предлагал за деньги сфотографироваться с енотом-полоскуном, американским енотом, пятнистым оленем, белками и черным вороном.

При этом у владельца ресторана нет документов, которые подтверждали бы происхождение животных. Зверей, как уточнили в прокуратуре, изымут у заведения.

В мае в Ульяновской области прокуратура потребовала заблокировать интернет-магазин, торгующий леопардами и тонкохвостыми полозами. Как отметили в надзорном ведомстве, торговля такими животными запрещена законом, а содержание их в неволе допускается только в исключительных случаях.