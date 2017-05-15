В Ульяновской области заблокировали торговавший леопардами интернет-магазин

Прокуратура Димитровграда Ульяновской области постановила заблокировать интернет-страницу, на которой предлагалось купить леопардов из Красной книги России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил старший помощник прокурора Василий Зима.

Представитель ведомства отметил, что на продажу, помимо леопардов, были выставлены тонкохвостые полозы. «Торговля такими животными запрещена законом, а содержание их в неволе допускается лишь в исключительных случаях, например для сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях», — добавил Зима.

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Отмечается, что администрация интернет-магазина выполнила требования прокуратуры и заблокировала доступ к страницам, не дожидаясь соответствующего судебного решения.

13 апреля в думском комитете по экологии и охране окружающей среды рассказали о намерении внести в законодательство поправки, запрещающие контактные зоопарки и передвижные дельфинарии. Аргументируется это тем, что подобные заведения осуществляют регулярное насилие над животными.