Ученые объяснили причину отсутствия пары у людей

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Ученые выяснили, что робость на свиданиях и неумение подобрать себе пару обусловлены не характером человека, а эволюционными процессами. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

«Мы были приспособлены эволюцией к жизни в совершенно не той среде, в которой сейчас обитаем», — заявил Менелай Апостолу из кипрского университета в Никосии.

По мнению ученого, за половое влечение отвечают инстинкты на генном уровне. Они сформировались у человека в той обстановке, в которой жили его предки. Но за последние два столетия эти условия кардинальным образом изменились.

Большая часть таких инстинктов сформировалась тогда, когда жениха или невесту подбирали родственники. Сейчас этим приходится заниматься самому. У человечества просто не было времени приспособиться к новым обстоятельствам.

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