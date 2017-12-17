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Француз совершил кругосветное путешествие на яхте и установил новый рекорд

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Франсуа Габар
Франсуа Габар

Француз Франсуа Габар (François Gabart) установил новый рекорд, совершив в одиночку на яхте кругосветное путешествие за 42 дня 16 часов 40 минут и 35 секунд. Об этом сообщает RTL.

Рекорд был установлен в 02:45 воскресенья по французскому времени (04:45 мск), когда яхтсмен преодолел виртуальную линию финиша между французским островом Уэссан и самой южной точкой Великобритании — мысом Лизард. Габар обогнул планету на яхте Macif за 42 дня 16 часов 40 минут и 35 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал соотечественнику Габара Томас Ковилю, который в 2016 году обошел Землю за 49 дней 3 часа 7 минут и 38 секунд.

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