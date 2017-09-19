Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней

Житель Шотландии Марк Бомонт (Mark Beaumont) обогнул землю на велосипеде за 79 дней. Как сообщает BBC, таким образом путешественник установил новый мировой рекорд.

Мужчина отправился в путь 2 июля из Парижа. За время путешествия он преодолел 29 тысяч километров и 16 стран. Ежедневно он проезжал в среднем 370 километров, проводя за рулем по 16 часов. На сон мужчина отводил каждый день по пять часов. Такой темп позволил ему превзойти предыдущий рекорд на 44 дня.

Материалы по теме 10 тысяч километров на велосипедах Как два путешественника и собака проехали всю Россию за 100 дней

После финиша в Париже у Триумфальной арки в понедельник, 18 сентября, Бомонт признался, что поездка превратилась для него в испытание на физическую и умственную выносливость.

За время путешествия его также занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое расстояние, преодоленное на велосипеде за месяц. За это время он проехал 11 315 километров.

Бомонт начал ездить на велосипеде на длинные дистанции в 12 лет. Во время рекордной поездки за ним следила команда специалистов, в том числе механик, диетолог и физиотерапевт.

Ранее в сентябре сообщалось, что россиянин Алексей Самбуров доехал на велосипеде из Калининграда до Владивостока. На путь в 15 тысяч километров у него ушло шесть месяцев.