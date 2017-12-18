Основатель Dolce & Gabbana устал быть геем

Итальянский модельер Стефано Габбана, один из основателей модного дома Dolce & Gabbana, устал от того, что его «постоянно идентифицируют по сексуальной ориентации». Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

Габбана, 55-летний открытый гей, с начала 1980-х годов до 2004 года находившийся в личных отношениях с партнером по бизнесу дизайнером Доменико Дольче, требует, чтобы его считали «просто человеком».

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«Слово "гей" используют те, кому важно налепить на человека ярлык, — полагает Габбана. — Я думаю, что я как человек известный могу помочь в продвижении новой культуры, которая будет основана не на правах геев, а на правах человека. Мы все прежде всего люди, а уже потом геи, гетеросексуалы или бисексуалы».

В ноябре Габбана в интервью журналу Vogue отказался считать сексуальное домогательство насилием: «Это не ново!.. Ты сам решаешь, согласиться или нет. Это правда, все это знают. Через 20 лет вы все говорите: "Ах, он коснулся моей задницы!" Так что это вовсе не насилие».

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