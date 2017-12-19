Американский конвертоплан будущего совершил первый полет

Перспективный конвертоплан Bell V-280 Valor совершил первый полет, сообщается на сайте компании Bell Helicopter. Rotor & Wing International публикует видео полета.

Машину разработали для участия в тендере по программе FVL (Future Vertical Lift), в рамках которой создаются новые военные вертолеты для вооруженных сил США.

FVL предусматривает создание пяти типов летательных аппаратов вертикального взлета, которые должны заменить вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache и CH-47 Chinook. Планируется, что все будущие машины оснастят схожей электроникой, датчиками, двигателями и вооружением.

V-280 Valor представили Армии США в 2014 году. Особое внимание уделили снижению стоимости V-280 за счет уменьшения массы и повышения надежности аппарата. В частности, конструкторы отказались от использования системы автоматического складывания крыла.

Конвертоплан сможет летать на крейсерской скорости в 518,6 километра в час, боевой радиус машины достигает 1481 километр при перегоночной дальности до 3,9 тысячи километров.

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